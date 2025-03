İçərilələrində İstanbul Böyük şəhər Bələdiyyəsinin sədriolmaqla 106 nəfər cinayət məsuliyətinə cəlb olunub

Metbuat.az Report-a istinadən bu barədə Türkiyənin ədliyyə naziri Yılmaz Tunç jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, aparılan iki araşdırma nəticəsində 106 nəfərdən İmamoğlu daxil olmaqla 7 nəfər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib: "Onlar terror təşkilatına müştərək şəkildə yardım etməkdə təqsirləndirilir".

