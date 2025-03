Xəbər verdiyimiz kimi, Gədəbəy rayonu ərazisində yerləşən xidmət yerindən qayıdarkən Azərbaycan Ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları - əsgər Həmidov Rüstəm Ruslan oğlu və əsgər İmanov Əli Tariyel oğlu dumanlı hava şəraitində qar uçqununa düşüblər.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, qar uçqununa düşən əsgər Əli İmanov Sabirabad rayonundan hərbi xidmətə çağırılıb.

Hərbçimizin fotosunu təqdim edirik:

