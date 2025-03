Azərbaycanda dövlət məmuru vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Reyestr Xidmətinin 16 saylı Ucar Ərazi İdarəsinin hüquqşünası, 41 yaşlı Mehparə Mehbalı qızı Əsədova dünyasını dəyişib.

Bildirilib ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.