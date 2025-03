Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə Ağdamın Sarıcalı kəndinə səfərindən görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az paylaşımı tədqim edir:

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam və Şuşaya səfər ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.