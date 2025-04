Səudiyyə Ərəbistanı Ramazan ayında 122 milyon müsəlmanın Məkkə və Mədinəni ziyarət etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi xəbər agentliyi SPA məlumat yayıb.

Açıqlamaya görə, müqəddəs ayda 17 milyona yaxın zəvvar ümrə ziyarəti edib. Bundan əlavə, Ramazanda Məscidül-Həramda (Məkkə) 75, Məscidül-Nəbəvidə (Mədinə) 30 milyon müsəlman namaz qılıb.

