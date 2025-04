09:30-da qaz təchizatı dayandırılacaq - Bu ərazilərdə

Sabah İmişli şəhərinin bir hissəsində qaz kəsiləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İmişli şəhəri Xəqani küçəsində İmişli QPS-dən qidalanan 159 mm-lik orta təzyiqli daşıyıcı qaz kəmərinin üzərindən qeyri-yaşayış obyekt (çörək sexi) qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması məqsədi ilə əlaqədar olaraq sabah saat 09:30-dan etibarən işlər başa çatanadək İmişli şəhər M.Müşfiq, Xəqani, Q.İsmayılzadə, L.Vəliyev, Həsənoğlu, R.Əliyev, N.Nərimanov, S.Fətəliyev küçələrində (ümumi 1500 abonent) qaz təminatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

Abonentlərdən qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək xahiş olunur.

