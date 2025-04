"TikTok"da bunları edənlər həbs olunacaq

“TikTok” və digər sosial şəbəkələrdə insanlar müxtəlif mövzularda paylaşımlar edirlər. Ancaq bəzi paylaşımlar vətəndaşların hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb ola bilər. Bəs hansı növ paylaşımlar edən vətəndaşlar həbs oluna bilər?

Hüquqşünas Ramil Süleymanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “TikTok” sosial şəbəkəsində və ümumiyyətlə, qanunvericiliklə qadağan olunmuş, insanların əxlaqına və mənəviyyatına zidd olan, dövlət əleyhinə çağırışlar edən, uşaq pornoqrafiyasını təbliğ edən, eləcə də cinayətkar aləmin təbliğatını aparan sosial paylaşımlar və çağırışlarla bağlı ilk növbədə həmin şəxslər hüquq-mühafizə orqanlarına dəvət olunur. Onlarla profilaktik söhbət aparılır, daha sonra bu şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri əsasında tədbirlər görülür və xəbərdarlıq edilir:

“Əgər həmin şəxslər bu cür paylaşımları və çağırışları davam etdirərlərsə, onlara qarşı inzibati və hətta cinayət məsuliyyəti yarana bilər. Qeyd edim ki, istifadəçilər hər hansı bir canlı yayım açaraq ümumi mövzuları əhatə edən söhbətlər apardıqları zaman əgər yayımlarında 18 yaşdan yuxarı şəxslərə yönəlik ifadələr səsləndirilərsə, onlar əvvəlcədən xəbərdarlıq etməlidirlər. Düzdür, bu məsələ hazırda qanunvericilikdə konkret şəkildə tənzimlənməsə də, istifadəçilər "18+" işarəsi və ya digər xəbərdaredici bildirişlər yerləşdirməklə müəyyən mənada özlərini “məsuliyyətdən sığortalaya” bilərlər”.

R.Süleymanovun sözlərinə görə, Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş qanunvericiliklə tənzimlənmədiyi üçün hər kəsə açıqdır və bu məsələdə hüquqi məsuliyyətin formalaşması mümkündür:

“İstənilən halda bu sahə Azərbaycanda milli qanunvericiliklə tam şəkildə tənzimlənmir. Bu səbəbdən də tiktokerlər istədikləri kimi hərəkət edir, qaydaları pozurlar. Eyni zamanda hüquq-mühafizə orqanları da bir çox hallarda qeyri-qanuni addımlar atır. Bunun nəticəsində isə məhkəmədə hər iki tərəfin müdafiəsini qurmaq mümkün olur. Çünki qanunvericilik bu sahəni tam əhatə etmədiyindən yaranmış vəziyyət müəyyən qədər xaosa səbəb olur”.

Hüquqşünas qeyd edib ki, hazırda Milli Məclisdə “TikTok” və digər sosial şəbəkələrə girişin və oradakı paylaşımların tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericilik müzakirə edilir. Ümid edirik ki, yaxın günlərdə müvafiq qanun qəbul olunacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

