Qonşu ölkədə güclü partlayış - 406 yaralı var

İranın Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayış nəticəsində yaralananların sayı 406 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tasnim” məlumat yayıb.

14:23

İranın Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayış nəticəsində yaralananların sayı 80-ə çatıb.

13:30

İranın cənubundakı Bəndər Abbas şəhərindəki Şəhid Rəcai limanında güclü partlayış baş verib.

Bildirilib ki, partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil.

İtkilər barədə məlumat verilməyib.

