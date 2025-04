İran Ermənistanla sülh prosesində iştirak edə bilər?

“İran regionun önəmli ölkələrindən biridir və xüsusilə Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı qələbədən sonra formalaşdırdığı "3+3" platformasının tərəflərindən biridir. Azərbaycan İranla həm ikitərəfli əlaqələrə önəm verir, həm də bu platformada İranın vacib rolu var”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin (STM) sektor müdiri, ekspert Tural İsmayılov bildirib.

Ekspert qeyd edib ki, bu gün İran Ermənistanla müxtəlif səviyyələrdə münasibətlər saxlayır:

“İranın Ermənistana təsir imkanlarını da nəzərə aldıqda, o, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı danışıqlarda vasitəçi qismində iştirak edə bilər. Sadəcə olaraq, bu prosesdə biz İran tərəfindən prinsipial mövqe görmək istərdik. Necə ki, İran Ermənistanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan edib, eyni zamanda Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib. Bundan sonra da İranın, regiondankənar güclərin prosesə təsir imkanlarına qarşı daha kəskin mövqe sərgiləməsi vacibdir. Özəlliklə də Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh imkanlarını sabotaj etməyə çalışan, Ermənistandakı Avropa İttifaqının müşahidə missiyası adı altında fəaliyyət göstərən Qərb casus şəbəkələrinin at oynatmasının qarşısının alınmasında İranın Ermənistana daha sərt təsirlər göstərə bilər”.

Fransanın Ermənistanı davamlı şəkildə ağır hücum silahları ilə təmin etməsinə qarşı İranın daha praktik və sərt mövqe ortaya qoya biləcəyini vurğulayan T.İsmayılov belə olduğu təqdirdə, İranın Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və danışıqlarında moderator qismində də iştirak edə biləcəyini də qeyd edib.

“Lakin hər bir halda üçüncü tərəfin iştirakı olmadan Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa dialoq imkanları mövcuddur və bu da daha uğurlu bir variant kimi dəyərləndirilə bilər”, - deyə politoloq əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

