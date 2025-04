Neft birjalarında gərginlik - Qiymət ucuzlaşdı

Beynəlxalq birjalarda brent markalı neftin bir barreli 64,16 dollara satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl 65,93 dollara kimi bahalaşan brent markalı neftin bir barel nisbətən ucuzlaşıb. Eyni zamanda “West Texas Intermediate” (WTI) markalı xam neftin bir barreli 61,20 dollara alınıb. Bildirilir ki, ABŞ və Çin arasında tarif mübahisəsi, qlobal iqtisadi proqnozlar, Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı və OPEC+ istehsalçı ölkələr qrupunun hasilatı artırmaq planları neftin ucuzlaşmasına səbəb olub.

Məlumata görə, Pekinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın Çin sədri Si Cinpinlə tariflərlə bağlı danışdığı iddiasını rədd etməsi də neftin qiymətinə təsir edib. Belə ki, dünyanın ən böyük neft istehlak edən və ən böyük neft idxal edən ölkələri ticarət müharibələrinin dərinləşəcəyini və neftə tələbin zəifləyəcəyini hesab edir. Qeyd edək ki, ABŞ Çinə tətbiq etdiyi tarifləri 145 faizə, Pekin isə 125 faizə qaldırıb.

