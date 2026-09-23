Tramp Hikmət Hacıyevin "Newsmax"a müsahibəsini paylaşdı

ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz səhifəsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin "NewsMax" nəşrinə müsahibəsini paylaşıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ lideri məqaləni "Truth Social" şəbəkəsində dərc edib.
O, Hikmət Hacıyevin müsahibəsini “Azərbaycanın Hacıyevi Newsmax-a: Tramp sülh qurucusudur, İranla razılaşma mümkündür” başlığı ilə dərc edib.
Qeyd edək ki, Hikmət Hacıyev sentyabrın 14-də verdiyi müsahibədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesində rolundan danışıb.
“Prezident Tramp və onun vəzifəyə gəlişi ABŞ və Azərbaycan arasında əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı tamamilə dəyişdi. Ən vacib məsələ isə sülhdür. O, Cənubi Qafqaz regionuna sülh gətirdi”, – Hikmət Hacıyev bildirib.
O, 2025-ci il avqustun 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Donald Trampın iştirakı ilə Ağ Evdə keçirilən görüşü “tarixi məqam” adlandırıb.
“Prezident Trampın liderliyi bu prosesə onun siyasi çəkisini gətirdi və Ermənistanla Azərbaycanı son sülhə gətirdi”, – Hikmət Hacıyev deyib.
Hikmət Hacıyev, həmçinin, Trampın Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığın yeni mərhələsinin formalaşmasına töhfə verdiyini vurğulayıb.
“Prezident Donald Tramp və Prezident İlham Əliyev ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığında yeni dövrün əsasını qoyublar”, – o qeyd edib.
Hikmət Hacıyev ABŞ və Azərbaycan arasında strateji dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın möhkəm təməl üzərində qurulduğunu və inkişaf etməkdə davam edəcəyini qeyd edib.