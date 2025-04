"Qalatasaray"ın Osimhenin yerinə istədiyi ulduz hücumçu bilindi

"Qalatasaray" yeni mövsüm hücum mövqeyinə ulduz futbolçu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Viktor Osimhenin mövsümün sonunda klubdan ayrılacağı iddia edilir. “Qalatasaray” onun əvəzinə “Atletik Bilbao”da çıxış edən qanalı ulduz İnaki Uilyamsı transfer edə bilər. “Todofichajes”də dərc edilən xəbərə görə, "Qalatasaray"ın məşqçisi Okan Buruk sağ və sol cinahlarla yanaşı, irəli xəttdə də oynaya bilən təcrübəli futbolçunun oyununu bəyənir. Xəbərdə deyilir ki, "Qalatasaray"ın marağına baxmayaraq, İnaki Uilyamsın “Athletik Bilbao” ilə 2028-ci ilə qədər müqaviləsi var və o, futbola başladığı kluba sədaqətlidir.

Bununla belə, UEFA Çempionlar Liqasında oynamaq imkanı və cəlbedici təkliflə "Qalatasaray" futbolçunu transfer edə bilər.

