UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin daha bir matçı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İnter” bu gün İspaniyada “Barselona”nın qonağı olub.

Qarşılaşmada qalib müəyyən olunmayıb – 3:3.

UEFA Çempionlar Liqası

Yarımfinal, ilk oyunlar

30 aprel

23:00. “Barselona” (İspaniya) - “İnter” (İtaliya) – 3:3

Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab görüşlərinə mayın 6-da start veriləcək.

