Balıqların qiyməti artacaq

Xəbər verdiyimiz kimi, bugündən balıqların kürütökmə dövrü ilə əlaqədar ölkə ərazisindəki bütün su hövzələrində balıq ovuna moratorium qüvvəyə minib.

Bəs məhdudiyyətlər qiymətlərə necə təsir edəcək?

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin direktoru Mehman Axundov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əgər balıq məhsullarında qıtlıq müşahidə olunarsa, qiymətlər arta bilər:

“Hazırda bazarda axçalı balıqların qiyməti, məsələn, sudak, sazan 8 – 15 manat arasında dəyişir. Nərə balıqların qiyməti isə 20 manatdan başlayır. Hətta 55-60 manata da nərə balığı var. Bölgə balıqları 40-42 manatadır. Hətta nərə balıqlar isə 55-60 manat civarındadır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

