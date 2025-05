Bu şəxslər üçün yeni iş imkanları yaradılır

Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, doğma yurda geri qayıdan məcburi köçkünlərin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan tikinti-bərpa tədbirləri çərçivəsində yeni iş yerləri açılır, keçmiş məcburi köçkünlərin özünüməşğulluğuna və gəlir gətirən fəaliyyətlərə cəlb edilməsinə dövlət dəstəyi göstərilir.

Doğma yurda qayıtmış keçmiş məcburi köçkünlərin kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, iaşə xidməti, təhsil, səhiyyə və s. sahələrdə çalışması üçün yaradılan imkanlar onların dayanıqlı məskunlaşmasının və iqtisadi fəaliyyətə inteqrasiyasının mühüm şərtidir.

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məşğulluq imkanları haqqında, Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramının Tədbirlər Planına əsasən, məlumatlandırma, təbliğat və təşviqat məqsədilə hazırladığı videoçarxı təqdim edir.

