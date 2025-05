"Avtobus sürücülərinin sərnişinləri avtobusdan tələsik endirməsi və ya kobud münasibəti qanuni və etik deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AYNA Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Vəli Məmmədov bildirib.

“Sürücülər sərnişin tam düşənədək gözləməlidirlər. Əgər sürücü “tez düş” deyə tələsdirirsə və bu hal mütəmadi baş verirsə, bu qanun pozuntusudur”.

Ülkər Abdurahmanlı / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.