Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökumətinə və xalqına, eləcə də mülki infrastruktura qarşı törədilmiş son hücumlar nəticəsində həyatını itirən şəxslərin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Yaralananların hamısına tezliklə və tam sağalmalarını arzulayırıq.
Həlak olanların ailələrinə bu ağır itki ilə əlaqədar dözüm və səbir diləyirik", - paylaşımda qeyd olunub.