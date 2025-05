PKK terror təşkilatı gələn həftə fəaliyyətini tam dayandıra bilər.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər ki, təşkilat özünü buraxmaq məqsədilə konqres keçirəcək və gələn həftə ərzində qərar açıqlanacaq.

Bildirilib ki, PKK-nın özünü buraxması və silah qoyması ilə bağlı qərar 5 və ya 6 may tarixlərində ictimaiyyətə açıqlana bilər.

