Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı

Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) "N" hərbi hissəsində “Dəniz təməl komando kursu”nun növbəti buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə HDQ-nin rəhbər heyəti, hərbi qulluqçular iştirak ediblər. Əvvəlcə hərbi hissənin ərazisində şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinin önünə tər güllər qoyulub.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, Dövlət Himni ifa edilib.

HDQ-nin komandanı vəzifəsini müvəqqəti icra edən 1-ci dərəcəli kapitan Şahin Məmmədov çıxış edərək hərbi qulluqçuları salamlayıb, kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin təbriklərini çatdırıb, onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb.

1-ci dərəcəli kapitan Ş.Məmmədov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin nizami ordu kimi formalaşdırdığı Azərbaycan Ordusunda Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu islahatlardan, HDQ-nin fəaliyyətindən, 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan tarixi Zəfərdə HDQ-nin şəxsi heyətinin də rəşadətlə iştirak etməsindən danışıb.

Sonra kurs birincisi tərəfindən rəmzi yaş kötüyünə emblem vurulub və məzunlara sertifikatlar təqdim edilib. Kursda fərqlənən hərbi qulluqçular və təlimatçılar fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.