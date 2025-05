Lerikin Zeynəko kəndində sakinlər şəraitsizlik səbəbindən evlərini tərk edirlər.

Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, 2009-cu ildə burada 165 nəfər qeydiyyatda olub.

Hazırda isə sakinlər kənddə mavi yanacağın olmaması və yol probleminə görə evlərindən köçürlər.

"Burada 14 ev var. Hər birində isə təxminən 2-3 nəfər yaşayır. Kənddə nə məktəb var, nə də xəstəxana. Uşaqlar təhsil almaq üçün 3 kilometr yol qət edərək digər kəndə gedirlər", - sakinlərdən biri söyləyib.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.