I kurs tələbəsi faciəvi şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Ağdaş şəhərində baş verib.

Belə ki, Murad Əsədov idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə yolu keçən piyada, 2009-cu il təvəllüdlü Yusif Məmmədovu vurub.

Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Qeyd edək ki, Yusif Məmmədov Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin I kurs tələbəsi imiş.

Mərhumun fotosunu təqdim edirik:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



