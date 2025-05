Cəlilabad rayonunda avtomobil 10 yaşlı məktəblini vurub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Təklə kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Minik avtomobili kənd sakini, 2015-ci il təvəllüdlü Aytən Ağazadəni vuraraq öldürüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.