Lerik rayonunun Gendov kəndindən olan Zaur Telman oğlu Cəlilov azərbaycanlılar içərisində Amerikanın Vaşinqton şəhərində ilk dəfə olaraq xüsusi təyinatlı polis zabiti rütbəsinə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edilib.

Belə ki, Vaşinqton şəhərində yerləşən, ən çətin təhsil müəssələrindən biri olan Amerikan Polis Akademiyasını fərqlənmə ilə bitirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.