Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri Naxçıvanda müştərək komanda təlimi keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Türkiyənin 9-cu Komando Briqada Komandanlığı ilə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi bölmələri müştərək komanda təlimi icra edib.

