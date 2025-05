Hindistan iyulda Ermənistana “Akaş” zenit-raket komplekslərinin ikinci partiyasını göndərəcək.

Metbuat.az Hindistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ilk partiya 2024-cü ilin noyabrında Bharat Electronics Limited (BEL) tərəfindən uğurla göndərilib.

Ermənistanın qarşıdakı 4-5 il ərzində ümumilikdə 15 Akaş sistemi alacağı gözlənilir.

