İran imtina etməyəcək - Pezeşkian

İran Birləşmiş Ştatlarla dolayı danışıqlar apararaq özünün dinc məqsədli nüvə enerjisini inkişaf etdirmək niyyətini təsdiqləməyə çalışır və bu hüquqdan heç vaxt imtina etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib.

“Biz danışıqlar aparırıq ki, müharibə niyyətimizin olmadığını sübut edək. İran heç vaxt və heç bir halda nüvə silahı əldə etməyə çalışmayıb və çalışmayacaq. Lakin dinc məqsədli nüvə enerjisinə dair hüququmuzdan da heç bir şərtlə imtina etməyəcəyik”.

