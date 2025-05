PKK-nın ləğvi ilə Türkiyə öz zəif nöqtəsini bağladı - Natiq Miri

PKK terror təşkilatı özünü ləğv edib. Bu qərarla türklər və kürdlər arasındakı münasibətlər də yenidən gündəmə gəlib.

Politoloq Natiq Miri Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu müraciəti PKK-nı yaradan və onun lideri olan terrorçu başı Öcalan edib və bununla da əslində Türkiyənin terroru birdəfəlik ləğv etməsinin hüquqi əsasını yaratmış olub.

Politoloqun sözlərinə görə, əgər silahlar təhvil verilməzsə və təşkilat fəaliyyətini davam etdirərsə, Türkiyə dövləti bu terrorçuları tamamilə güc vasitəsilə məhv etmək haqqına sahib olur:

“Artıq bundan sonra PKK və ya kürdlərlə bağlı heç bir güc mərkəzi qardaş Türkiyə dövlətini ittiham edə bilməyəcək. Çünki belə bir təşkilat artıq mövcud deyil, özünü buraxdığını elan edib. Əgər belə bir terror fəaliyyəti davam edərsə, bu, artıq qeyri-qanuni silahlı birləşmələr kimi dəyərləndiriləcək və onlara qarşı mübarizə legitim sayılacaq. Bu baxımdan, başqa çıxış yolu yoxdur: ya silahı özləri təhvil verəcəklər, ya da Türkiyə ordusu bu işi yerinə yetirəcək. Bu, Türkiyə dövləti adına çox böyük bir nailiyyətdir, dövlətinin önünü açır. Hər zaman Türkiyə daxilində qarışıqlıq yaratmaq və ölkəni parçalamaq istəyənlərin bu siyasəti iflasa uğrayıb”.

PKK-nın ləğvinin türk hakimiyyəti adına tarixi bir hadisə olduğunu vurğulayan Natiq Miri qeyd edib ki, bunun təsirləri təkcə Türkiyə ilə məhdudlaşmayacaq. Onun sözlərinə görə, bu hadisənin əks-sədası İraq və Suriyada da özünü göstərəcək və bütövlükdə regionda Türkiyə faktorunu daha da gücləndirəcək.

Həmsöhbətimiz türk və kürd münasibətləri ilə bağlı da fikirlərini bölüşüb. O bildirib ki, belə bir qərar artıq kürd ailələrindən oğurlanmış və ya öz xoşu ilə dağlara gedən gənclərin tədricən evlərinə qayıtmasına şərait yaradır:

“Təbii ki, bu şəxslər ciddi cinayət törətməyiblərsə, mülki və ya hərbçi şəxslərin qanına bulaşmayıblarsa, onların əfv edilməsi mümkündür. Bu isə barışın qapısını açacaq mühüm bir məsələdir. Bu, toplumun və cəmiyyətin birliyinə aparan yoldur. Zamanında kürdləri türklərə qarşı qoyaraq Türkiyəni parçalamaq istəyənlərin siyasətinin üzərindən bir xətt çəkilmiş olur. Əgər Türkiyə bu birliyi nümayiş etdirə bilirsə, bu, açığı, ölkənin Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaxın Şərq, Cənub-Şərqi Asiya və digər bölgələrdə mövqelərini daha da gücləndirəcək. Türk xalqı bu yeni birliklə zəif nöqtəsini bağlamış olur və bu da, əlbəttə ki, Türkiyənin bütün sahələrdə güclənməsinə, regional və qlobal səviyyədə söz sahibi olmasına səbəb olacaq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

