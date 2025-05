Xəzər rayonundakı mövcud qaz xəttində aparılan yenidənqurma işləri ilə əlaqədar 14.05.2025-ci il saat 11:30-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azəriqaz"dan verilən məlumata görə, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Şağan qəsəbəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

