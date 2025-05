Hindistanın şərqindəki Odişa ştatında ildırım çaxması nəticəsində 15 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hindustan Times" qəzetinin xəbərinə görə, dünən günortadan sonra güclü yağış və tufan zamanı Odişa əyalətinin bir neçə bölgəsinə ildırım düşüb.

Hindistan Meteorologiya Departamenti (IMD) ştatda güclü yağış, tufan və şimşək çaxmasının davam edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

