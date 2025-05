“Avroviziya” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin saytında iştirakçı ölkələrin münsiflər heyətinin tərkibi barədə məlumat dərc olunub.

Metbuat.az Olay-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın münsiflər heyətinə aşağıdakı şəxslər daxildir:

Aktyor və ssenarist Azər Aydəmir, Əməkdar artist Ramil Qasımov, TuralTuranX duetinin solisti Tural Bağmanov, Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının direktoru, bəstəkar Ülviyyə Bəbirli, Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Ülviyə Könül.

