Yoldaşlıq oyununda çərçivəsində keçiriləcək Azərbaycan - Macarıstan oyununun biletləri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, biletlər azarkeşlər üçün üç qiymətə təklif olunur.

1-ci kateqoriya 5, 2-ci kateqoriya 2, VİP biletlər 10 manata satışa çıxıb.

Qarşılaşmanı izləmək istəyənlər biletləri iTicket.az satış məntəqələrindən əldə edə bilərlər.

Qeyd edək ki, “Liv Bona Dea Arena”dakı görüş iyunun 10-da, saat 20:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.