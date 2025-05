Əmək hüquqları pozulan qadınların sayı açıqlandı

Ötən il 8 min 525 qadının əmək hüquqları pozulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2024-cü il üzrə məlumatında qeyd edilib.

Sənəd Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

İllik məlumatda bildirilib ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə əmək hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar 27 min 4 müraciət daxil olub.

Bunlardan, 8525 (31.5%) müraciət qadınların, 18 min 479 (68.5%) müraciət isə kişilərin əmək hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olub.

Sənəddə vurğulanıb ki, qadınların əmək hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar işəgötürənlərə 731 fakt üzrə 1 milyon 111 min 350 manat inzibati cərimǝ tǝtbiq edilib.

