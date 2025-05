"Barselona" braziliyalı futbolçu Rafinya ilə yeni müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumçunun yeni müqaviləsi 2028-ci ilə qədərdir.

Qeyd edə ki, Rafinya 2022-ci ildən "Barselona"da çıxış edir. O, komandasının heyətində iki dəfə İspaniya çempionu olub, bir dəfə ölkə kubokunu, iki dəfə isə Super Kuboku qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.