Ağdamın Kəngərli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

Bu gün Ağdamın Kəngərli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 49 ailə (232 nəfər) Kəngərli kəndinə köçürülüb.

Ağdam rayonundan – 31 ailə (151 nəfər), Ağcabədi rayonundan – 7 ailə (33 nəfər), Yevlax şəhərindən – 3 ailə (13 nəfər), Bakı şəhərindən –3 ailə (11 nəfər), Bərdə rayonundan – 2 ailə (11 nəfər), Mingəçevir şəhərindən –1 ailə (6 nəfər), Şəki rayonundan –1 ailə (4 nəfər), Oğuz rayonundan – 1 ailə (3 nəfər) Kəngərliyə yola salınıb.

Beləliklə bugünkü köç də nəzərə alınmaqla Ağdam rayonunun Kəngərli kəndinə cəmi 109 ailə (487 nəfər) köçürülmüş olur.

Kəngərliyə köçənlər arasında olan Könül Ağayeva Ağdama övladları ilə birgə köçdüyünü deyib: “Övladlarımla birgə gedirəm. Böyük oğlum Qarabağ Universitetinin tələbəsidir. Balaca musiqi ilə məşğul olur. Mən də onlarla məşğul olacaq. Çox xoşbəxtəm.”

Köçənlər arasında olan Nəbiyev Davud da doğma elində musiqimizi yasadacağını deyib: “Çox sevincliyəm ki, elimə obama qayıdıram. Ağdamda öz musiqimizi təmsil edəcəyəm, öz musiqimizi yaşadacağam”.

