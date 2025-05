Bu il IV ixtisas qrupu üzrə 4732 plan yeri ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının başlanması ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, 2024-cü illə müqayisədə 114 yer və ya 2.47 faiz artım qeydə alınıb.

