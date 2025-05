Qanunda dəyişiklik edildi - İnflunserləri nə gözləyir?

Azərbaycanda influnserlərlə bağlı qanunda dəyişiklik edilib. Belə ki, “reklam daşıyıcısı olan rəqəmsal platforma reklamları” (reklamın yayımlanması üçün istifadə olunan internet informasiya ehtiyatı, informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsi və ya onların mobil tətbiqləri) “Reklam haqqında” qanunun tənzimləmə dairəsinə daxil edilib.

Marketoloq Nicat Manafov Metbuat.az-a açıqlamasında sözügedən qanunu şərh edib. Onun sözlərinə görə, bu tipli problem hələ 2017–2018-ci illərdən etibarən aktuallığını qoruyur və dünyada artıq bu məsələ qəbul olunub:

“2019–2020-ci illərdə bir çox ölkələrdə influnserlərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunlar qəbul olundu. Bu qanunların məqsədi istehlakçıların aldadılmasının qarşısını almaq, influnser fəaliyyətini nizama salmaq və eyni zamanda vergi yayındırmalarına qarşı tədbirlər görməkdir. Artıq bu qanun ölkəmizdə də qüvvəyə minib”.

Bəs bu qanun nəyə gərəkdir və influnserləri nə gözləyir?

N.Manafov bildirib ki, influnser əməkdaşlıq etdiyi vergi ödəyicisinin məlumatlarını paylaşmalıdır:

“İstehlakçı bilməlidir ki, təqdim edilən məhsul və ya xidmət reklamdır, yəni sponsorludur. Bu, həm postlarda, həm də storilərdə açıq şəkildə qeyd olunmalıdır. Reklam məzmunu sadəcə istifadəçi rəyi formatında təqdim edilməməlidir. Əgər bu qaydalara əməl olunmasa və vətəndaş və ya istehlakçı tərəfindən şikayət edilərsə, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti araşdırma başladacaq və tədbir görüləcək. Bu, dünya praktikasında olan nizamlayıcı tədbirlərlə eynidir”.

Marketoloq bəzi influnserlərin pul qarşılığında tədbirlərə qatılması və ya barter əsasında işləməsindən də danışıb:

“Ən çox verilən suallardan biri də budur ki, barter də reklam sayılırmı? Cavab isə bəli, burada yalnız pul qarşılığı deyil, istənilən imtiyaz da reklam sayılır. Məsələn, sənə bir məhsul bağışlanırsa, uşağının təhsili üçün güzəşt edilirsə, bir kolleci və ya brendi tərifləyirsənsə, bu da reklam sayılır. Çünki artıq sənə müəyyən bir üstünlük verilir və bu, iradəyə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Belə olan halda mütləq şəkildə bunun sponsorlu məzmun olduğu bəyan edilməlidir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

