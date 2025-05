Sürücülər sığorta ödənişini necə tam ala bilər?

Qəza hallarında avtomobillər üçün sığorta şirkətinin ödədiyi məbləğ bəzən nəqliyyat vasitəsi üçün yetərli olmur. Bu da sürücülərlə sığorta şirkətləri arasında narazılıqlara və əlavə xərclərə səbəb olur.

Sığorta eksperti Nicat Əlibəyli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, icbari avtomobil məsuliyyət sığortası yalnız qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğlər çərçivəsində zərərin ödənilməsini təmin edir:

“Hazırkı qanunvericiliyə əsasən, əmlaka dəymiş zərər üzrə maksimal ödəniş məbləği 5 000 AZN, sağlamlığa dəymiş zərər üzrə şəxs başına 5 000 AZN, böyük bir hadisə üzrə sağlamlığa dəymiş zərər isə ümumilikdə 50 000 AZN təşkil edir. Əgər baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dəymiş ziyan bu limitləri aşarsa, sığorta şirkəti yalnız bu məbləğədək ödəniş etməyə borcludur. Bu halda zərərçəkən tərəf əlavə ödənilməmiş məbləğin qarşılanması üçün məqsədli şəkildə məhkəməyə müraciət edə bilər. Qarşı tərəfdən, yəni qəzanı törədən sürücüdən qalıq ziyanın ödənilməsi tələb oluna bilər”.

N.Əlibəyli qeyd edib ki, əlavə zərər risklərindən qorunmaq üçün könüllü kasko sığorta vasitəsi ilə bu fərq əvvəlcədən təminat altına alına bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

