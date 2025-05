Alonso ulduz futbolçu ilə bağlı radikal qərar verdi

“Real Madrid”in yeni məşqçisi Xabi Alonso klubda edəcəyi dəyişikliyi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alonso Jude Bellinghemdən yarımmüdafiədə istifadə etmək istəyir. "Real”da əsasən daha irəli mövqelərdə çıxış edən ingilis ulduzun Alonsonun rəhbərliyi altında daha ənənəvi yarımmüdafiə mövqeyinə qayıdacağı bildirilib. Alonso, “O, hər yerdə xüsusi ola bilər, çünki o, artıq xüsusi oyunçudur. O, "Real Madrid"də iz qoya biləcək futbolçudur. Onu yarımmüdafiəçi kimi hesab edirəm. Ondan maksimum yararlanmağa çalışacağıq", - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Jude Bellinghem ötən mövsüm 23 qol və 13 məhsuldar ötürmə, bu mövsüm isə 14 qol və 14 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib.

