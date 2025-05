Qurbağa əti yemək olar? - AÇIQLAMA

Son illərdə ölkəmizdə qurbağa ətinə maraq artmaqdadır. Artıq bu məhsulun satışı həyata keçirilir, bəzi restoranlar isə menyularına qurbağa ətindən hazırlanan yeməkləri daxil edilib. Maraqlıdır, qurbağa ətini yemək nə qədər faydalıdır?

"Refresh Group" MMC adlı qida təhlükəsizliyi sahəsi üzrə konsultativ xidmətlər göstərən şirkətin İcraçı direktoru, qida üzrə ekspert Seymur Qafarov Metbuat.az-a açıqlamasında qurbağa ətinin həm faydalarından, həm də mümkün risklərindən danışıb.

O bildirib ki, qurbağa əti bəzi dünya mətbəxlərində, xüsusilə Fransız, Çin və Vyetnam kulinariyasında geniş istifadə olunur:

“Qurbağa əti yüksək keyfiyyətli zülallarla zəngindir və əzələ kütləsinin artırılmasına müsbət təsir göstərir. Bu məhsul toyuq ətindən daha az yağ ehtiva edir və diyetik qida hesab olunur. Bundan əlavə, B qrupu vitaminləri, dəmir, fosfor və selenyum kimi vacib minerallarla zəngindir. Asan həzm olunması isə onu daha da əlverişli edir".

S.Qafarov həmçinin ehtiyatlı olunmalı məqamlara da diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, təbiətdəki bəzi qurbağa növləri zəhərli ola bilər:

“Lakin istehlak üçün nəzərdə tutulan növlər, məsələn, bataqlıq qurbağası, xüsusi şəraitdə yetişdirilir. Ət düzgün bişirilməzsə, parazit və bakteriya, xüsusilə salmonella ilə yoluxma riski yarana bilər. Bəzi insanlarda qurbağa ətinə qarşı allergik reaksiyalar müşahidə oluna bilər. Vəhşi qurbağaların kütləvi ovlanması ekosistemə mənfi təsir göstərə bilər”.

“Qurbağa əti düzgün və gigiyenik şəraitdə hazırlandıqda və yalnız yeyilə bilən növlərdən seçildikdə sağlamlıq baxımından təhlükəsiz və faydalı ola bilər”, – deyə qida eksperti əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.