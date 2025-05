Kişilər bu halda 14 günlük məzuniyyətə çıxa bilər

Azərbaycanda qanunvericilikdə kişilər üçün ayrıca “atalıq məzuniyyəti” nəzərdə tutulmasa da, bəzi hallarda onların ödənişsiz məzuniyyət hüquqları tanınır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Əmək Məcəlləsinin 130-cu maddəsinə əsasən, kişilərə həyat yoldaşları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olduqda 14 günədək ödənişsiz məzuniyyət verilməsi mümkündür.

Eyni zamanda xroniki xəstə uşağa qulluq edən valideynlərdən birinə və ya digər ailə üzvünə uşaq 4 yaşına çatana qədər, həmçinin 16 yaşınadək uşağı olan tək valideynlərə, qəyyum və himayədarlara da 14 günədək məzuniyyət hüququ tanınır.

Bundan başqa, insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan və ya əlilliyi olan uşaqları böyüdən valideynlərə də 14 günədək ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər.

Əlavə olaraq, işçilər ailə, məişət və sosial məsələlərin həlli üçün ildə bir dəfə olmaqla 7 günədək ödənişsiz məzuniyyət istəyə bilərlər.

Əmək qanunvericiliyinə görə, bu tip məzuniyyətlər yalnız işçinin yazılı ərizəsi əsasında və təsdiqləyici sənədlər təqdim olunmaqla verilir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

