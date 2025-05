Bakının bu ərazisində böyük park salınır

Hal-hazırda keçmiş “Sovetski” kimi tanınan ərazidə söküntü işləri aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend etibarlı mənbədən məlumat əldə edib.

"Köçürülən sakinlərlə razılıq əldə edilmiş və onlara qanunamüvafiq kompensasiyalar ödənilib.

Hazırda söküntü işləri Nizami, Rza Quliyev, Nabat Aşurbəyova, Çingiz Mustafayev və Mirzə Ağalıyev küçələrini əhatə edir.

Bu proses Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin nəzarəti altında aparılır.

Sözügedən ərazidə artıq 3 yaşayış binası sökülüb yerində isə park salınması gözlənilir", - mənbə qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.