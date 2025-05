Xalq artistinin saxta görüntüsü yayıldı - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə xalq artisti Aygün Kazımovanın adından istifadə olunaraq saxta reklamlar yayılır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yayılan videoda Aygün Kazımovanın siması və səsinə bənzər təqdimatla müəyyən investisiya platforması reklam olunur. Videoda izləyicilərə 100 dollar yatırmaqla hər ay 5 min dollardan çox gəlir vəd edilir.

Lakin bu görüntülər tamamilə saxtadır. Videodakı səs süni intellekt texnologiyası vasitəsilə yaradılıb və Aygün Kazımovanın səsinə bənzədilib. Görüntülərdə isə müğənninin televiziya proqramlarından birində verdiyi müsahibədən istifadə olunub.

Bir daha xatırladırıq ki, mütəxəssislər bu cür saxta videolara inanmamağı, şübhəli linklərə keçid etməməyi və heç bir halda maliyyə əməliyyatları aparmamağı tövsiyə edirlər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

