"Fənərbaxça"dan sürpriz həmlə - Onu gətirir

Dünyanın ən tanınmış baş məşqçilərindən biri olan Joze Mourinyonun "Fənərbaxça"ya gətirilməsinə baxmayaraq, komandanın çempionluq qazana bilməməsi klub rəhbərliyini yeni addımlar atmağa vadar edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi yeni mövsümdə mütləq uğur üçün yalnız futbolçu transferləri ilə kifayətlənməyəcək. Eyni zamanda Mourinyonun məşqçi heyətinə də əlavə güc qatılacağı bildirilib.

Məlumata görə, portuqaliyalı mütəxəssisin köməkçi heyətinə Super Liqanı, hakimləri, rəqibləri və “Fənərbaxça”nın ruhunu yaxından tanıyan bir adın gətirilməsi gündəmdədir. Bu kontekstdə Volkan Dəmirəlin adı ön plana çıxıb.

2002-ci ildən 2019-cu ilə qədər “Fənərbaxça” formasını geyinən, ardından eyni klubda köməkçi məşqçi kimi çalışan, daha sonra “Karagümrük”, “Hatayspor” və “Bodrum FK” klublarında baş məşqçilik edən Volkan Dəmirəl verdiyi müsahibələrdə dəfələrlə “Fənərbaxça çağırarsa, yox demək olmaz” sözləri ilə kluba olan sədaqətini ifadə edib.

