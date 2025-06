Xaricdə mənzil alarkən diqqətli olun

Azərbaycanda mütəmadi olaraq müxtəlif xarici ölkələrin tikinti şirkətlərinin iştirakı ilə əmlak sərgiləri təşkil olunur. Bu sərgilərdə həmin şirkətlərə məxsus mənzillər təqdim edilir və satışa çıxarılır. Lakin əksər hallarda satış prosesini birbaşa tikinti şirkətlərinin özü deyil, onları təmsil edən və ya adından çıxış edən xarici alqı-satqı şirkətləri həyata keçirir.

Əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev xarici mənzillərlə bağlı vətəndaşlara ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib.

“Almaq istədiyiniz əmlakın yerləşdiyi həmin ölkədə olmadan, mənzili fiziki olaraq görmədən, mənzil sahibi ilə və yaxud mənzili inşa edən şirkətin rəhbər şəxsləri ilə danışıb razılaşmadan, hüquqi müstəvidə rəsmi müqavilə bağlamadan sərgidə sizə təqdim olunan heç bir müqaviləyə imza atmayın. Təklif olunan həmin mənzillərin bazar dəyəri həddindən artıq baha olur ki, həmin vəsaitin də ölkədən nağd şəkildə çıxarılması asan deyil”.

E.Fərzəliyevin sözlərinə görə, bəzi xarici alqı-satqı şirkətlərinin nümayəndələri vətəndaşlara qısa müddətli kreditlə satış təklif edir, amma bunun müqabilində vəsaitin böyük hissəsini nağd şəkildə tələb edirlər:

“Onlar hətta mənzil alan şəxslərə vəd verirlər ki, həmin ölkədə vətəndaşlıq və ya daimi yaşayış icazəsi ala biləcəklər. Pulun ölkədən çıxarılmasını isə guya öz nümayəndələrinin təşkil edəcəklərini bildirirlər. Bu isə çox vaxt dələduzluqla nəticələnir”.

Sevinc İbrahimzadə

