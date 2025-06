"Fənərbaxça" "Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu İlkay Gündoğanı transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlkay Gündoğan "Mançester Siti"dən ayrılmaq üzrədir. “Fanatik” qəzetinin xəbərinə görə, "Fənərbaxça" "Qalatasaray"ın bir müddət əvvəl İstanbulda görüşdüyü İlkay Gündoğanla danışıqlar aparıb.

İddialara görə, "Fənərbaxça" Gündoğanı kluba gətirərək, "Qalatasaray"a transfer şousu nümayiş etdirmək və futboldakı uğursuzluq səbəbiylə azarkeşlərini sevindirmək istəyir.

