“Şirkətlər əməkdaşlarına investisiya etməlidir” - Elşən Rəhimov

"Universitetlər bazarın tələblərinə uyğun kadr hazırlamır".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikri "Barratson" MMC-nin İdarə Heyətinin sədri Elşən Rəhimov Milli Brendlərin Pərakəndə Zirvəsində keçirilən panel müzakirəsində səsləndirib.

"Universitetlərə tələbələr 4 il ayaq döyür, amma nəticədə biliksiz şəkildə məzun olurlar. Halbuki, 3 aylıq qısa müddətli bir kursa gedib sertifikat alandan sonra işə düzələ bilirlər. Hətta həmin kursu CV-də də qeyd edirlər. İşə götürən isə həmin kursa baxıb qərarını ona əsasən verir", – deyə Rəhimov bildirib.

Elşən Rəhimov Almaniya təcrübəsindən danışaraq vurğulayıb ki, orada işə götürənlər öz işçilərini həm praktiki sınayırlar, həm də nəzəri bilik öyrədirlər.

"Bizdə sahibkarlar öz əməkdaşlarına pul xərcləmək istəmirlər. Böyük şirkətlərə çağırış edirəm ki, öz əməkdaşlarınıza investisiya edin. Çünki dünya sürətlə dəyişir və gələcək tamam fərqli olacaq", – deyə o əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.