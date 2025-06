Xarici ölkələrə səfər edənlərin nəzərinə

Xaricə səfər edən azərbaycanlıların ən çox maraqlandığı məsələlərdən biri də bank kartları ilə edilən ödənişlər zamanı tutulan komissiya və faizlərlə bağlıdır.

İqtisadçı Asif İbrahimov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda bəzi bank kartları ilə xarici ölkədə maliyyə əməliyyatları aparıldıqda müəyyən faizlər tutulur və bəzi hallarda bu faizlər yüksək olur:

“Müəyyən yollar var ki, həmin faizlərin azaldılması mümkündür. Məsələn, Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət göstərən bəzi banklar var ki, xarici ölkələrin yerli bankları ilə müəyyən memorandum və razılaşmalar imzalayıblar. Bu cür razılaşmalara əsasən, həmin bankların müştəriləri xaricdə maliyyə əməliyyatları apardıqda və müqaviləli bankların bankomatlarından istifadə etdikdə faizlər nisbətən az tutulur. Digər tərəfdən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi beynəlxalq bankların filialları vasitəsilə də xaricdə maliyyə əməliyyatları zamanı müəyyən güzəştlər tətbiq olunur. Bu praktika həmin bankların müştəriləri üçün mümkündür”.

A.İbrahimovun fikrincə, ölkəmizdə bu sahədə hələ də müəyyən boşluqlar mövcuddur:

“Məsələn, Avropa ölkələrində bir ölkənin vətəndaşı digər ölkəyə səfər etdikdə, bir sıra maliyyə əməliyyatlarını faizsiz və rahat şəkildə həyata keçirə bilir. Azərbaycanda da bu sahənin təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac var”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

