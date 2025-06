ƏDV ilə bağlı müraciət edildi - İyunun 7-də...

İyunun 7-də vətəndaşlar "ƏDV geri al" xidmətindən istifadə edərkən çətinlik yaşaya bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 7 iyun 2025-ci il tarixdə saat 10.00-dan 24.00-dək İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Data Mərkəzində profilaktik tədbirlərin aparılması ilə əlaqədar qurumun rəsmi internet saytı və İnternet Vergi İdarəsi tərəfindən təqdim edilən elektron xidmətlərdən istifadə mümkün olmayacaq.

Bu səbəbdən "ƏDV geri al" portalında, eləcə də "Birbank" tətbiqində ƏDV qəbzlərini oxutmaqda çətinlik yaşana bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

