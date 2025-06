Səni axtarıram" layihəsinin rəhbəri və aparıcısı Xoşqədəm Hidayətqızının atası Hidayət Baxşəliyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Xatırladaq ki, X.Baxşəliyevanın anası Ofeliya xanım da aprelin 14-də vəfat etmişdi.

