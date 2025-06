Ermənistanın Çəmbərək şəhərində yerləşən yaşayış binasında baş vermiş qaz partlayışı nəticəsində həyatını itirənlərin sayı üç nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, xilasedicilər dağıntılar altından daha bir meyit çıxarıblar.

Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

